A Pettinengo nasce la biblioteca centralizzata

L'edificio è stato interamente tinteggiato all'esterno, in questi giorni stanno mettendo a punto la caldaia, il trasloco dei libri è già iniziato, e se non ci saranno intoppi entro la primavera il servizio sarà attivo. Stiamo parlando della biblioteca centralizzata di Pettinengo, dove troveranno spazio oltre ai testi della biblioteca di Pettinengo fino a qualche mese fa ospitati nel palazzo comunale, anche i libri delle biblioteche di Selve Marcone e di Vaglio.

Il primo cittadino Gian Franco Bosso è entusiasta: “E' un progetto in cui crediamo molto – spiega - . Si tratta di dare vita in maniera diversa all'edificio dove un tempo si trovava la scuola elementare che già anni addietro era stata unita alle medie. Puntiamo a farlo diventare un polo importante anche per le scuole alle quali teniamo moltissimo”.

La prima biblioteca a Pettinengo venne inaugurata grazie alla donazione del pettinenghese LUIGI PRALAVORIO, conosciuto come "Papà Geppetto", giornalista, attore di teatro e di cinema nonché commediografo, che aveva lasciato nel testamento i suoi circa 2.700 volumi, al Comune perché fosse istituita una biblioteca comunale.

L'amministrazione comunale, a seguito di questo lascito, istituì la biblioteca Luigi Pralavorio. Inizialmente la biblioteca fu collocata a Villa Piazzo, ma, vista la scarsità di interesse e la dislocazione forse non favorevole, alla fine degli anni novanta fu trasferita al primo piano del palazzo comunale dove si è arrivati 10.500 testi attuali, di cui circa 3200 per ragazzi e 7500 per adulti.