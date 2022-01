Biella: avere un loculo al cimitero, sposarsi in sala consigliare e affittare il Forum costerà di più

Mangiare a scuola, andare al nido, il biglietto urbano, la retta alla casa di giorno, come anche lo scuolabus, nel 2022 a Biella costerà come nel 2021. Ma qualche ritocco la giunta Corradino lo ha fatto sui servizi cimiteriali, celebrazione di matrimoni e all'affitto del Forum.

Nel dettaglio, per pronunciare il fatidico "sì" nella sala consiglio di Palazzo Oropa o a Palazzo Ferrero costerà 16 euro in più il sabato pomeriggio o nei giorni festivi se uno dei due futuri coniugi è residente a Biella. Diversamente, se nessuno dei due dovesse essere cittadino del capoluogo, costerà 30 euro in più.

Altro tasto dolente sono le sepolture: la tariffa minima per la concessione di un loculo passa da 827 euro a 1020 in via dei Tigli che si traduce in un più 23%, da 889 a 1200 negli altri, tradotto in percentuale l'aumento è del 34%.

Nel paniere degli aumenti è finito però anche l'affitto del Forum. Per l'uso delle partite con utilizzo delle tribune nel nuovo anno il Comune chiede non più 150 euro ma 250 euro dunque 66% in più.