Viverone, rifiuti abbandonati, Carisio: "Spero che questi episodi di inciviltà finiscano"

Nella giornata di ieri, 6 gennaio, a Sette Fontane, nella zona collinare di Viverone, dei passanti hanno ritrovato rifiuti abbandonati. Il fatto è stato prontamente segnalato al Sindaco Renzo Carisio che commenta così la vicenda: “Purtroppo, questi episodi di inciviltà sono ciclici, non è la prima volta. È già successo altre volte. Voglio però sottolineare che a Viverone esiste una stazione di raccolta materiali inerti aperta il sabato mattina ogni 15 giorni. Se tutti facessimo come questo incivile il nostro paese sarebbe una discarica a cielo aperto. Il Comune di Viverone tiene molto all’ambiente e al suo paesaggio, infatti piazzeremo altri cassonetti magnetici, soprattutto per le persone che possiedono la seconda casa nel nostro comune e anche dei cestini appositi dove riporre i bisogni dei cani dato che molti incivili continuano a non raccoglierli. Spero che questi episodi di inciviltà finiscano, anche perché non possiamo tappezzare il territorio di telecamere!”