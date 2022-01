Amara sorpresa ieri, 6 gennaio, a Ronco Biellese. Dalle prime informazioni raccolte, ignoti avrebbero bucato le gomme di un'auto nel corso della notte per cause ancora da accertare.

Una volta scoperto il fatto, il proprietario ha allertato le forze dell'ordine per denunciare l'accaduto. Sono in corso le indagini di rito per risalire all'identità degli autori.