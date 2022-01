Andorno, incidente in via Loiodice, scontro auto ape car, foto Studio Fighera

Incidente questa mattina 7 gennaio ad Andorno in via Loiodice, dove un'automobile si è scontrata con un'Ape car.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso, i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona dove è avvenuto lo scontro e il 118 che ha trasportato all'ospedale due feriti per gli accertamenti del caso.