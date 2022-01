Cosrab e Orso Blu contro i "furbetti" dei rifiuti: "Intensificheremo controlli e operazioni di pulizia"

Il 2022 inizia all'insegna della lotta contro l'abbandono improprio di rifiuti, grazie al progetto che coinvolge Cosrab Biella (consorzio smaltimento rifiuti area biellese) e cooperativa Orso Blu. Lunedì 3 gennaio infatti si è svolta un'operazione sulla cooperazione di Cosrab e Orso Blu: gli operatori della cooperativa si sono occupati della pulizia di alcune aree del territorio, piazzole di sosta, scarpate, bordi delle carreggiate, in particolare strada Trossi e sulla tangenziale di Biella, all'altezza dell'uscita per Lessona ea Cossato in via Maffei.

Spiega Gabriele Bodo Sasso, presidente di Cosrab: “Nel 2022 intensificheremo i controlli e le operazioni di pulizia delle aree interessanti dall'abbandono improprio dei rifiuti, inasprendo le sanzioni per chi abbandonerà spazzatura e verrà individuato. Purtroppo, come accade nel corso di ogni operazione, sono stati raccolti molti rifiuti e di vario genere. Gli abbandoni impropri sono un'abitudine che stiamo cercando di scoraggiare sia campagne di informazione, sia con l'utilizzo di foto trappole, telecamere e, in caso di identificazione delle persone, multe e denunce. Ricordo alla popolazione che il territorio biellese ha sette eco centri, nei quali è possibile conferire gratuitamente ogni tipologia di rifiuto”.