Avis: un posto per il Servizio Civile anche a Biella

La sede dell'Avis di Biella è stata nuovamente accreditata nell'ambito del progetto "Ti invito a Donare" che ha messo a disposizione in tutta Italia più di cinquecento posti per il Servizio Civile Universale finanziato con i fondi europei Next Generation EU.

Dopo aver ottenuto un volontario che attualmente sta prestando servizio, si riconferma la grande volontà della sede cittadina di aderire a progetti di rete che aumentino l'attività di reclutamento e la qualità del servizio ai donatori di sangue iscritti. "E' alcuni anni aderiamo al Servizio Civile e con grande soddisfazione accogliamo i volontari che affiancano il lavoro della nostra segretaria Federica" commenta il presidente di Avis Biella Lorenzo Tivelli", "nel 2019 Christian aveva preso servizio presso nostra sede ed ora invece è Fatima a ricoprire questa posizione fino ad aprile. E' una grande soddisfazione riuscire ad attivare questi progetti che sono molto importanti per sezioni come la nostra dove i donatori da coordinare sono più di tremila".

Un'esperienza definita molto positiva anche da parte di Fatima El Aouni, già donatrice Avis, che ha colto questa opportunità aderendo al bando l'anno scorso: "sono molto felice dell'esperienza che sto facendo qui in Avis Biella. Ho avuto modo di vivere e conoscere dall'interno l'Associazione e la sua importanza nell'organizzare i donatori per assicurare sempre la disponibilità di sangue. Sono felice di aver conosciuto il senso civico di tante persone, sentendomi parte di un mondo che rispetto e stimo tanto".

Anche Federica Provasi, responsabile della segreteria e del coordinamento dei donatori, è molto soddisfatta: “È un supporto prezioso nella gestione della chiamata dei donatori che viene organizzata in modo indipendente da Fatima, provvedendo alle telefonate quotidiane per garantire un numero costante di donatori che accedono ogni giorno al Centro Trasfusionale per la donazione periodica”