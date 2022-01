Il meteo del fine settimana per Piemonte e valle d'Aosta

SABATO 08 GENNAIO 2022 – Attendibilità: alta

Cielo: soleggiato tra velature; più nuvoloso sulle alte vallate torinesi, del Sesia, Ossola e sulla Valle d'Aosta nord-ovest. Tra notte e mattino nebbie su pianure, specie tra Vercellese, Novarese, Astigiano e Alessandrino e in serata maggiori annuvolamenti anche su pianure orientali e nord Piemonte.

Precipitazioni: nella notte tra venerdì e sabato neve sulle alte vallate del Torinese, Sesia, Ossola e Valle d'Aosta nord-ovest (possibile neve o nevischio temporanei fino a zona di Aosta), più fitta sulla Valle d'Aosta occidentale. In giornata in prevalenza nevischio sugli stessi settori ma limitato a creste e cime di confine, in nuova accentuazione ed estensione ai fondovalle in serata.

Venti: pianura e collina: deboli da nord-est tendenti a divenire variabili o occidentali fondovalle: deboli variabili, rinforzi da nord-ovest su medie e alte valli fino al pomeriggio media montagna: forti da nord-ovest alta montagna: forti o molto forti da nord-ovest

Temperature: minime in lieve aumento nelle vallate (-6/-2 C in pianura e bassa collina; -5/-3 Ctra 500 e 1000 metri; -6/-3 C tra 1000 e 1500 metri). Massime in lieve aumento (5/8 C in pianura e bassa collina; 4/7 C tra 500 e 1000metri; 1/4 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 1300-1500 metri nelle ore centrali.

DOMENICA 09 GENNAIO 2022 – Attendibilità: alta

Cielo: fino al mattino passaggi nuvolosi anche estesi e più nuvoloso su interno valli tra Monviso, Torinese, Sesia, Ossola e sulla Valle d'Aosta; su pianure anche più grigio per nebbie o nubi basse, specie tra Alessandrino, Astigiano, Vercellese e Novarese In seguito maggiori schiarite su Cuneese, pianure, colline e basse valli, restano annuvolamenti estesi entro le valli torinesi, Valle d'Aosta, Sesia e Ossola.

Precipitazioni: fino al mattino nevicate su interno valli torinesi (in parte fino ai fondovalle sui 500-700 metri), del Biellese, Sesia, Ossola e sulla Valle d'Aosta fino alla vallata centrale con temporaneo sconfinamento alla bassa valle. Temporanea neve fino a bassa quota fin sul nord Piemonte tra Verbano e Novarese nella notte. Dal pomeriggio nevicate tendenti a ritirarsi sui settori di confine in quota, in parte fino ai fondovalle su alta valle di Susa e vallate occidentali valdostane.

Venti: pianura e collina: deboli da nord-est, rinforzo da nord-ovest tra Cuneese e Torinese e da nord tra Valle d'Aosta e Verbano fondovalle: da moderati a forti da nord-ovest fino a basse valli media montagna: forti da nord-ovest alta montagna: forti da nord-ovest

Temperature: minime stazionarie (-5/-2 C in pianura e bassa collina; -4/0 Ctra 500 e 1000 metri; -4/-2 C tra 1000 e 1500 metri). Massime in locale aumento (6/10 C in pianura e bassa collina; 4/9 C tra 500 e 1000metri; 0/4 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 1300-1500 metri nelle ore centrali.