Ponderano: obiettivo 2022/2023 ridurre le tariffe a domanda individuale

Concluso il 2021, l'amministrazione Locca guarda al futuro e pensa a come poter andare ancora nuovamente incontro alle famiglie e alle attività.

"Abbiamo chiuso il 2021 dando aiuti per circa 160 mila euro tra riduzioni di tariffe, buoni pasto e tante altre piccole cose che però servono sempre - spiega il sindaco Roberto Locca - . Per quest'anno abbiamo mantenuto ancora le tariffe invariate ma se riusciamo l'obiettivo è ritoccarle al ribasso. Famiglie e attività hanno ancora bisogno di noi. Non prometto niente perchè siamo ancora in un momento molto delicato, ma stiamo già lavorando per capire se è possibile farlo".