Oropa, Busancano, il Comune apre la caccia ai fondi

Oropa: l'assessore alla Montagna del Comune di Biella Barbara Greggio e il vicesindaco Giacomo Moscarola con le deleghe ai progetti PNRR e Coordinamento fondi europei, nazionali e regionali, sono a caccia di fondi. Al centro del loro interesse c'è la Busancano, la pista che collega il Piazzale funivie del Santuario Oropa al rifugio Savoia.

"Anni addietro era anche una pista da sci - spiega Barbara Greggio - . Poi non è stato più possibile usarla per via della poca sicurezza. Ora vogliamo fare in modo che torni facilmente percorribile a piedi, come sentiero. Ma per farlo, dobbiamo cercare dei fondi attraverso bandi per il dissesto idrogeologico. Adesso è proprio messa male. dobbiamo intervenire e cerchiamo di capire come fare".