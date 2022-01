Biella, il Pd chiede manutenzione in via Ponderano e via Cerrione, FOTO

Biella, in via Ponderano e via Cerrione per il Pd serve manutenzione

L'area compresa tra via Ponderano e Via Cerrione (al Villaggio Lamarmora) da tempo presenta uno stato della manutenzione che lascia alquanto a desiderare per il gruppo consigliare del Pd, che ha presentato un'interrogazione a questo proposito.

"Molti cittadini residenti si sono rivolti a noi lamentandosi per la scarsa considerazione da parte dell'Amministrazione Comunale nonostante le ripetute segnalazioni - scrivono - . I cartelli dissestati, il ghiaccio ancora presente sul marciapiede ad oltre una settimana dalla recente nevicata dell'8 dicembre, le recinzioni ripiegate delle case comunali vicine, la scala d'accesso danneggiata per accedere al locale ambulatorio medico, sono solo alcune delle manifestazioni di degrado che richiederebbero maggior attenzione per la manutenzione del Quartiere".

I Consiglieri Comunali del Partito Democratico Mohamed Es Saket, Valeria Varnero, Marta Bruschi, Manuela Mazza, Paolo Rizzo chiedono al Sindaco o all' assessore competente: "come intendano intervenire per ripristinare un più decoroso stato dei luoghi nel pieno rispetto della popolazione residente".