Le nuove regole della quarantena entrano in vigore dal 10 gennaio, da lunedì.

Se sei positivo:

Se sei vaccinato con 2 dosi da meno di 4 mesi, hai già tre dosi o due dosi o pregressa positività, devi osservare 7 giorni di isolamento e a conclusione il tampone molecolare o antigenico purchè sia asintomatico o asintomatico da almeno 3 giorni.

Se sei positivo ma non vaccinato, o vaccinato da più di 4 mesi, devi osservare 10 giorni e alla fine di questo periodo eseguire un test molecolare o antigenico (per uscire dall’isolamento, il risultato dovrà essere negativo).

Se hai avuto un contatto stretto con un positivo:

I vaccinati con due dosi da più di 4 mesi, devono osservare una quarantena di 5 giorni e alla fine di questo periodo avere un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per i vaccinati con tre dosi o da due da meno di 4 mesi, è previsto un periodo di Auto-sorveglianza che termina al giorno 5. C'è però l'obbligo della Ffp2 per 10 giorni. Nel caso in cui compaiano dei sintomi entro i 5 giorni, si deve subito effettuare un test antigenico rapido o molecolare e, se ancora sintomatici, rifarlo anche al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid.

Le regole cambiano invece per i non vaccinati, le persone che hanno ricevuto solo una dose, o per i vaccinati con due da meno di 14 giorni. In questo caso è richiesta la quarantena di 10 giorni, con tampone molecolare e antigenico negativo di fine isolamento.