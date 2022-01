Atap: da lunedì sui bus solo con Super Green Pass

A partire dal 10 gennaio 2022 l’accesso e l’utilizzo degli autobus impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale (linee di trasporto pubblico esercite da ATAP in ambito urbano ed extraurbano), nonché degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, è consentito unicamente a: utenti muniti di valida certificazione verde Covid-19 (Green Pass) così detta “rafforzata”; con ciò si intende che sono ammessi ai servizi esclusivamente gli utenti muniti di certificazione conseguita ad esito di: avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; avvenuta guarigione (da COVID-19) dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo; utenti di età inferiore ai dodici anni o esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il controllo del possesso del green pass sugli utenti è effettuato con modalità a campione ad opera delle forze dell’ordine e del personale ATAP appositamente incaricato. Il mancato rispetto dell’obbligo da parte dell’utenza comporta l’impossibilità di accedere o utilizzare il servizio, nonché l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Si raccomanda, pertanto, a tutta l’utenza il rispetto della richiamata norma di legge.