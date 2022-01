Mosso, cala il sipario sul presepe di Marchetto. Pro Loco: “La nostra vicinanza va a chi non è potuto venire perché ammalato”

Egregio Direttore,

Domenica 9 gennaio cala il sipario sul Presepe Gigante di Marchetto. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione, le persone che hanno messo a disposizione i loro spazi privati per ospitare le scene dislocate nel borgo antico di Mosso, l’amministrazione comunale e la Parrocchia S. Maria Assunta.

Ringraziamo i visitatori chi hanno lasciato una offerta permettendoci di coprire le spese e fare un poco di beneficenza. Esortiamo coloro che sono passati in modo frettoloso e superficiale a tornare per la prossima edizione con lo spirito di chi vuole veramente fare parte di un presepe incamminandosi magicamente verso la Natività. Troverà come sempre un Presepe ricco di dettagli e rinnovato nelle scenografie.

La nostra vicinanza va a chi non è potuto venire perché ammalato. Ci auguriamo che le condizioni sanitarie ci permettano di allestire la prossima rappresentazione includendo il Centro anziani e animando come nei tempi passati il luogo dove soggiornano i nostri cari vecchietti. L’inqualificabile atto vandalico verificatosi nella notte del 28 dicembre ci ha profondamente amareggiati ma non scoraggiati: si è trattato di una grave offesa a tutta la nostra comunità.

Concludiamo con le parole di Gelindo nella devota commedia che veniva rappresentata in passato nella piazza di Mosso S. Maria: “È meglio essere buoni, meglio volersi bene altrimenti raccogliamo solo triboli e pene. Se non c’è un lieto, se non c'è l'amore la vita è grigia, è senza colore. È meglio sempre amarsi senza schiavi né guerra: si sentano fratelli tutti gli uomini della terra”.