Candelo, un lettore: "Voglio ringraziare la persona che ha trovato il mio portafoglio"

Egregio Direttore,

Le scrivo per ringraziare pubblicamente la persona che ha trovato e consegnato il mio portafoglio ai Carabinieri.

Nella giornata di ieri, dopo aver passato una bellissima giornata in Baraggia, appena rientrato a casa ho ricevuto una telefonata dai Carabinieri di Candelo, i quali mi chiedevano se avessi smarrito il mio portafoglio.

Io, preso alla sprovvista, mi accorgo di non avere più il mio portafoglio con 180 euro al suo interno, Bancomat e foto a cui tengo molto.

Una volta giunto alla caserma, domandai subito al Carabiniere chi l’avesse trovato, ma non me l’ha potuto dire.

Mi sono accordato per offrire una pizza e una bevanda presso il ristorante La Marchesa di Candelo come minimo gesto per sdebitarmi.

Questa lettera vuole essere un gesto pubblico di ringraziamento nei confronti della persona, autore di questo gesto di onestà.

Spero che queste mie poche righe al suo giornale servano per ringraziare la persona in questione e sia d’ esempio per circostanze similari,

Cordiali Saluti.