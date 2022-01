Biella, un lettore: "Bellone in stato di degrado importante"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di un lettore che riguarda il parco del Bellone di Biella.

"Buongiorno, volevo segnalare che in seguito ad una passeggiata di qualche giorno fa al Parco del Bellone, ho notato uno stato di degrado importante lungo buona parte del percorso ,in particolare in prossimità dell'entrata da via Golzio. Sarebbe opportuno intervenire data anche la pericolosità della situazione. Sperando che la segnalazione venga presa in considerazione da chi di dovere, porgo cordiali saluti".