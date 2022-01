Sci, i protagonisti del Trofeo Lauretana ed Eta Service - FOTO

Circa 150 partecipanti da Biellese, Valsesia e Canavese si sono sfidati nel primo slalom gigante di stagione. organizzato dallo sci club Bielmonte Oasi Zegna nella giornata del 29 dicembre.

“Gionata stupenda! - dichiara lo sci club Bielmonte - Si ringraziano tutti gli atleti, allenatori, volontari, guardia porte, cronometristi, Giampiero Orleoni per le piste, gli sponsor Lauretana ed Eta Service e quanti hanno collaborato all’ottima riuscita della manifestazione! Arrivederci alle 4 FIS internazionali di slalom speciale. in programma domenica 9 gennaio per le donne, e lunedì 10 per gli uomini a Bielmonte”.

Le classifiche del 29 dicembre sono pubblicate sul sito www.scicluboasizegna.it