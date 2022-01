Biella, bandi ministeriali e fondi PNRR, gruppo del Pd: "Neanche l’ombra di rigenerazione urbana e idee innovative"

Le dichiarazioni del vicesindaco Moscarola sull'assegnazione a Biella di 18,5 milioni finiscono al centro dell'attenzione del gruppo consigliare del Pd: "I conti sono presto fatti - scrivono in un comunicato - se prendiamo in considerazione gli ultimi bandi assegnati da luglio a dicembre: qualità dell'abitare, rischio idrogeologico, messa in sicurezza strade ed efficientamento energetico edifici pubblici e rigenerazione urbana, rimane un grosso divario tra le risorse arrivate alle altre città capoluogo del Piemonte e Biella. Torino ha ricevuto 67,5 milioni, Novara 62,7 milioni, Vercelli 47,7 milioni, Alessandria Cuneo 38,6 milioni, Asti 36,9 milioni, Verbania 34,2 milioni e Biella fanalino di coda solo18,5 milioni".

Il gruppo contesta poi all'esecutivo la modalità di impiego dei fondi: "Non si tratta di progetti di rigenerazione urbana, quanto piuttosto di interventi di straordinaria manutenzione urbana: efficientamento energetico degli uffici comunali, restauro biblioteca dei bambini, adeguamento delle scuole Cerruti, De Amicis, XXV Aprile, Pietro Micca, San Francesco, rinnovo vasca esterna e vetrate piscina Rivetti, realizzazione spogliatoi al bocciodromo, ampliamento impianti Cittadella del rugby, rifacimento pista Stadio. Un discorso a parte andrebbe fatto sul progetto relativo a Villa Macchi, per questo luogo sarebbe bello pensare a un vero percorso di rigenerazione, che dovrebbe però partire dal coinvolgimento degli abitanti della Valle Oropa e dell’ascolto delle loro esigenze. Il vicesindaco però pare voler andare in tutt’altra direzione: sull’onda emotiva dei ricordi d’infanzia, non vede altra soluzione per rigenerare Villa Macchi se non quella di svuotare due edifici per riempirne un terzo. Sicuri che sia la soluzione migliore e proprio quello di cui la Valle Oropa ha bisogno? Altro che “buon lavoro di squadra”, questo si chiama “colpo di fortuna” o, al massimo, “buon lavoro del deputato Pella”".

Il gruppo del Pd tira in ballo l'ex assessore Zappalà: "Proprio l’ex-assessore, di fronte alle nostre obiezioni circa la natura “rigenerativa” dei progetti messi in campo per la richiesta di finanziamento, peraltro ad oggi inesistenti sulla carta, ammettendo che di rigenerativo c’è poco in quei progetti liquidò il problema dicendo “Partecipiamo al bando per senso del dovere, ma non vinceremo mai”. Per chi volesse l’opinione dell’ex-assessore Zappalà su quei progetti in comune sono depositate le registrazioni. Insomma di rigenerazione urbana e idee innovative per lo sviluppo della città neanche l’ombra, per contro un ammanco di risorse rispetto agli altri comuni del Piemonte di circa 20 milioni di euro, arrotondando per difetto. Una cifra simile potrebbe voler dire circa 400 posti di lavoro per un anno se consideriamo uno stipendio medio lordo annuo di 50.000 euro. Purtroppo vicesindaco Moscarola, siete scarsi, molto scarsi".