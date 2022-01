Pan e Vin a Valdengo, niente visita dei Re Magi e falò ma il pranzo è stato un successo, FOTO

Anche se in forma ridotta, ma il Gruppo Amici Sportivi di Valdengo e l’Associazione Monastieresi e Meolesi Biellesi hanno comunque riproposto anche oggi 6 dicembre, dopo la pausa forzata dell'anno passato, il pranzo del “Pan e Vin”.

Bruno Monteferrario del Gruppo Amici sportivi di Valdengo si dice comunque soddisfatto dell'evento che da più di 45 anni anima il paese nel giorno dell'Epifania:"Per effetto delle restrizioni non abbiamo potuto organizzare l'evento nella sua parte esterna con il falò, la distribuzione del vin brulè e della pinza - racconta Monteferrario -. Il pranzo è stato organizzato anche in forma ridotta e abbiamo avuto delle prenotazioni da esporto per la pinza. Almeno abbiamo però potuto lavorare assieme e ritrovarci. Siamo comunque soddisfatti, l'importante è vedere anche qualcuno seduto a tavola, cosa che era da parecchio che non accadeva".