Su Nuraghe in poesia, danza sciamanica, voce e campani accordati

Per questa festa dell’Epifania che chiude il ciclo festivo del Natale, gli auguri di Nicola Loi di Ortueri (Nuoro) con una poesia appositamente scritta per il Circolo Culturale Sardo di Biella. Diffusa attraverso i social di Su Nuraghe, verrà inserita tra i testi del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, incontri mensili tra il Circolo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina) nell’ambito di “Casa Sardegna - gemellaggio tra Nuraghes”, progetto a regia regionale su indirizzo assessoriale di Alessandra Zedda, Assessore del Lavoro e Vicepresidente della Regione Autonoma della Sardegna.

Composta da ottonari ed endecasillabi, la poesia di Nicola Loi per questo giorno di festa è fatta per essere ballata nella danza “a tres passos”, “a tre passi”: tre saltelli che si alternano e susseguono. Anche nella metrica sarda, l’ottonario è verso nel quale l’accento principale si trova sulla settima sillaba che dà ritmo al verso.

Nella poesia di Loi, a questi si alternano tre versi endecasillabi con stessa rima, capaci di cadenzare il tipo di danza con la sola voce, senza l’ausilio di strumento musicale; chiudono la strofa altri due versi ottonari a rima baciata.

Secondo alcuni studiosi, sarebbe di un modo di poetare “sciamanico”, intonato e danzato per allontanare malvagità è sventure, reso solenne dai corpi che si muovono all’unisono, “a tundu inghiriados / in tondo disposti”, nel “ballo tondo” che ancora caratterizza e anima le feste in tutte le piazze dell’Isola.

In questo caso, quello che si vuole esorcizzare, lasciarsi alle spalle, sono i due anni di sofferenze e restrizioni, affinché “siat ismentigada dogni pesta / sia dimenticata ogni peste”, scrive il poeta. E ritornino le feste in piazza. Augurio che da Su Nuraghe di Biella si estende a tutti, capace di zittire, “muda dogni sirena”, sia finalmente “muta ogni sirena”.

A tres passos

Como un'ater'annu,

Nos at fatu sighire cun turmentu.

Batinde ateru dannu,

Dolores cun piantu e patimentu.

Sighinde cun afannu,

Isperantzosos in-dogni mamentu.

Chi siant sos cungruos,

De lughe siat su duamiza e duos.

Cun sa vida serena,

Cudda chi fin'a oe amus connotu.

De salude piena,

In amistade, pasida in su totu.

Muda dogni sirena,

Cudda chi nos poniat avolotu.

Pero, pro caridade,

Est nobile trabagliu 'e bonidade.

Chi cussu tempus feu,

Siat de custa istoria solu ammentu.

Chi torret su recreu,

Ballos e cantos e divertimentu.

Totu su mundu intreu,

Sa paghe in sas frinas de su 'entu.

Solu bonos-sentores,

Arrivent a sos nostros benidores.

A tundu inghiriados,

Cun cuddu cantu antigu 'e su pastore.

Cuncordos atonados,

Boghes fieras de bonu-tenore.

Cun poetas famados,

Torret in palcu dogni cantadore.

Chi sa di' 'e sa festa,

Siat ismentigada dogni pesta.

Sas piatas mudadas,

Sas pandelas cun caddos e pariglias.

Modas abbandonadas,

Tumbarinos, in ardias e sartiglias.

Sonazas cuncordadas,

Bindighinos, cun grillos e ischiglias.

Cun su carrasegare,

Ocannu no devimus disizare.

Chi torret sa lugura,

Dae duos annos totu in iscuriu.

Chi siat bon'aùra,

Atunzu, ierru, beranu e istiu.

Arrivet bona-cura,

Totu che trazet che unda in su riu.

E torret s'allegria,

Chi mundare che porat s'angustia.

Cun lughida chelvija,

Sos augurios ti fato a moda mia.

Ti la canto a s'orija,

Chi ti sonet che una poesia,

Cun ragas e camija,

In costumene cantare cheria.

A bogh' 'e serenada,

Finas cuss'a disizu, prenda amada.

Nigolau Loi,

6 de bennarzu 2022 (Ballo)

A tre passi

Adesso un altro anno,

Ci ha fatto continuare con tormento.

Portando altro danno,

Dolori con pianto e patimento.

Continuando con affanno,

Speranzosi in ogni momento.

Che siano le conclusioni,

Di luce sia il duemila due.

Con la vita serena,

Quella che fino a oggi abbiamo conosciuto.

Di salute piena,

In amicizia, pacifica del tutto.

Muta ogni sirena,

Quella che ci metteva confusione.

Però, per carità,

È nobile esercizio di bontà.

Che quel tempo brutto,

Sia di questa storia solo ricordo.

Che ritorni lo svago,

Balli e canti e divertimento.

Tutto il mondo intero,

La pace negli aliti del vento.

Solo buoni pensieri,

Arrivino ai nostri posteri.

In tondo disposti,

Con quel canto antico del pastore.

Concerti intonati,

Voci fiere di buon tenore.

Con poeti famosi,

Ritorni in palco ogni cantore.

Che il giorno di festa,

Sia dimenticata ogni peste.

Le piazze addobbate,

Le bandiere con cavalli e pariglie.

Usanze abbandonate,

Tamburini, in ardias e sartiglie.

Campani accordati,

Gran campana, con sonagli e sonagliere.

Con il carnevale,

Quest’anno non dobbiamo desiderare.

Che ritorni la luce,

Da due anni tutto al buio.

Che sia di buon augurio,

Autunno, inverno, primavera e estate.

Arrivi buona cura,

Tutto porti via l’onda del fiume.

E ritorni l’allegria,

Che cambiare possa l’angoscia.

Con illuminata mente,

Gli auguri vi faccio a moda mia.

Te la canto all’orecchio,

Che ti risuoni come una poesia.

Con ragas e camicia,

In costume cantare vorrei.

Con voce da serenata,

Finiscano i desideri, gioiello amato.

Nicola Loi, 6 gennaio 2022