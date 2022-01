Rovasenda: uomo a piedi sui binari, il treno si ferma e lo porta in stazione

Un uomo vagava sui binari in evidente stato confusionale, per evitare il peggio il treno si è fermato, lo ha caricato e lo ha portato in stazione dove è poi stato consegnato alle cure del 118.

E' quanto sembra che sia successo a Rovasenda, ieri 5 gennaio, e la tratta del treno sulla quale l'uomo camminava è la Novara- Biella.