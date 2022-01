Tollegno, i consiglieri comunali si riducono lo stipendio per aiutare alle associazioni del paese

La delibera di giunta è chiara: in sede di determinazione delle indennità di carica e di presenza degli amministratori comunali, i medesimi hanno liberamente deciso di ridurre la medesima al fine di far conferire detti risparmi in apposito fondo da destinarsi, al termine di ogni anno, a contributi con finalità di beneficenza. Lo stesso hanno scelto di fare i consiglieri di minoranza Lesca Davide, Bettin Luca e Rossi Alessio.

E il risultato è che parte dello stipendio del 2021 gli amministratori di Tollegno lo devolveranno alla Società Pro Loco di Tollegno e all’associazione Agorà di Tollegno.

Nel dettaglio, secondo quanto si legge nella delibera, è stato deciso di erogare un contributo di 739,64 euro prelevato dal fondo amministratori di maggioranza alla Società Pro Loco di Tollegno da versare sull’apposito conto corrente creato dalla stessa per la raccolta fondi destinati alla realizzazione del parco giochi inclusivo di Tollegno. Non solo. La giunta ha anche stabilito di erogare il contributo di 126,88 euro dal fondo amministratori di minoranza all’associazione Agorà di Tollegno quali contributi con finalità di beneficenza.