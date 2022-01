Proroga validità patenti di guida

Proroga patenti di guida emergenza Covid:

Per circolare in Italia, le patenti di guida italiane con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 sono valide fino al 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria Covid) sempre che non siano già state rinnovate nella validità.

Il provvedimento riguarda anche i permessi provvisori di guida di titolari patente da rinnovarsi presso Commissione Medica Locale. Per maggiori informazioni e per consultare la tabella di sintesi delle nuove scadenze:https://www.mit.gov.it/.../patenti-le-disposizioni-per...https://aslbi.piemonte.it/patenti-di-guida-proroga-per.../