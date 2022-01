Biella, un lettore: "In via Rosselli danno segnalato solo con un nastro"

"In via Rosselli all'angolo via Umbria la rottura di un tombino è interdetta solo da un nastro segnaletico. Si tratta di un danno non grave che si sistemerebbe in dieci minuti con semplicemente un palanchino, incredibile!".