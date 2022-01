Lo sci non si ferma, ritornano i corsi targati CSI per la stagione 2022

Ritornano i corsi di sci del CSI dopo il duro colpo che ne ha impedito lo svolgimento per la stagione invernale 2021. Una ripartenza che si configura come una sorta di anno zero: “L’adattamento alle normative – racconta Rocco Mancino, consigliere regionale CSI e responsabile per gli sport invernali nel comitato provinciale CSI di Biella – e la mancata reiscrizione di alcuni partecipanti ci hanno imposto una rotta diversa e, in parte, ci siamo dovuti reinventare. Molti mi chiamano preoccupati e voglio assicurare a tutti loro che il corso si farà”.

In partenza il 22 gennaio 2022, il corso prevede un totale di 5 lezioni da 3 ore ciascuna che si svolgeranno nella stazione sciistica di Champorcher, in Valle d’Aosta, ed è rivolto a tutti i bambini dai 6 ai 15 anni i quali, se di età compresa tra i 6 e i 7 anni, dovranno essere accompagnati da almeno un genitore per le prime lezioni.

L’offerta, per un costo complessivo di 350 euro + 10 di tessera CSI (se si usufruisce del trasporto) oppure di 300 euro + 10 di tessera (se si impiegano mezzi propri), include il viaggio di andata e ritorno in autobus, uno ski-pass giornaliero, le 5 lezioni, una colazione con the caldo e brioches, il pranzo al ristorante Laris (primo, dolce e acqua), la partecipazione alla gara di fine corso con relativa premiazione e la copertura assicurativa Multisci Europ Assistance.

Grazie alla preparazione offerta dai maestri della scuola di sci di Champorcher, studiata per portare gli allievi dal livello amatoriale fino al preagonismo, la proposta si configura come un ottimo punto di ingresso nel mondo dello sci al termine della quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Le lezioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid che saranno in vigore il 22 gennaio 2022 e verrà richiesto il green pass ai partecipanti di età superiore ai 12 anni; si raccomanda di portare con sé anche l’autocertificazione. Qualora il corso fosse sospeso per cause di forza maggiore gli iscritti potranno ricevere un rimborso che andrà a coprire i costi non fissi.

Le iscrizioni saranno aperte fino al raggiungimento dei 50 partecipanti. Per maggiori informazioni è possibile contattare il responsabile Rocco Mancino al 335.8145072.