Lega Biella, Ercoli e Crovella nominati Responsabile Organizzativo e Responsabile Enti Locali

Nel corso del primo direttivo cittadino della Lega di Biella dopo i congressi di inizio dicembre, il neo segretario di sezione, Andrea Ferrero, ha nominato Alessio Ercoli e Davide Crovella rispettivamente Responsabile Organizzativo e Responsabile Enti Locali della Sezione Comunale di Biella.

«Innanzitutto grazie ad Andrea Ferrero per la riconferma – dichiara Ercoli – e per la dimostrazione di stima e di fiducia. Abbiamo lavorato bene in questi anni già in Lega Giovani prima e in consiglio comunale poi e sono sicuro che questo direttivo abbia l’energia e i presupposti giusti per fare altrettanto bene». Proprio dal settore giovanile provengono i due nuovi segretari di Sezione, Ferrero appunto a Biella e Alessia Caneparo a Cossato. «Prova che la Lega nelle nuove generazioni ci crede per davvero», aggiunge Ercoli.

«Nella fase congressuale e nel periodo elettorale tutti riscoprono a parole l’importanza dei giovani, salvo poi dimenticarsene o peggio ancora fare passi indietro. Il nostro partito, invece, non solo dimostra di valorizzarci sul serio – conclude Ercoli – ma va oltre: con la gavetta ci permette reali opportunità di crescita».

«Siamo al servizio del nostro movimento – aggiunge Crovella, sindaco di Andorno Micca – e ci fa piacere mettere a disposizione del direttivo cittadino la nostra esperienza. Personalmente sono molto contento di poter continuare a fornire il mio contributo, che spero possa servire a far crescere ancora di più il partito. Ringrazio il nuovo segretario Andrea Ferrero per la fiducia, ora andiamo avanti uniti perché c’è tanto lavoro da fare, ma vedo anche tanto entusiasmo e tanta voglia di mettersi in gioco».