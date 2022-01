Cioccolato Taf, un’Epifania a base di Gallette del re FOTO

Si avvicina l’Epifania, festa che segna la conclusione del periodo natalizio e, per l’occasione, Titti Fortunata Apicella di Cioccolato Taf ha deciso di riproporre le richiestissime Gallettes des Rois (Gallette dei re) che tanto successo hanno avuto nel 2021. La ricetta propone una torta in pasta sfoglia riempita con un sottile strato di marmellata di agrumi sul quale si innesta la crema Frangipane a base di mandorle.

Tipico dolce francese, la galletta presenta un elemento di sorpresa al suo interno, similmente ad un uovo di Pasqua, che, come vuole la tradizione, renderà il fortunato re per un giorno. In questo caso, Titti ha scelto di inserire un confetto nel dolce. Ma l’Epifania targata Taf non si ferma qua, perché anche la classica calza della Befana vuole la sua parte: oltre alle praline e ai cioccolatini, si potranno scegliere diversi tipi di carbone, ognuno con i suoi colori e aromi come vaniglia, limone, liquirizia, menta, e violetta.

Infine, presso il negozio di via Giuseppe Garibaldi 5, una vasta gamma di Befane realizzate a mano attende chiunque volesse dare un tocco in più a questa ricorrenza. Le bambole, realizzate in pezza, hanno il viso dipinto e abiti realizzati con i più svariati tessuti, dal panno al broccato e impreziositi con merletti, strass e tulle.

