Maxi scontro tra tre auto nella vicina Valsesia, un ferito in ospedale

Traffico rallentato nella vicina Valsesia nella serata di ieri, 4 gennaio. Intorno alle 19, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Serravalle Sesia per un incidente stradale. L'impatto ha coinvolto tre autovetture.

Il conducente di uno dei veicoli coinvolti è stato trasportato all'ospedale di Borgosesia per gli accertamenti del caso. Le cause del sinistro sono in fase di accertamento. Il tratto di strada interessato è stato chiuso alla viabilità, deviata fino alla rimozione dei veicoli. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e forze dell'ordine.