Morto il partigiano Nani Zanella, il ricordo dell'ANPI Biella

È mancato sabato scorso, 1° gennaio, all'età di 97 anni, il partigiano Torino Zanella detto "Nani". Originario di Porto Tolle (Rovigo), si era poi trasferito con la famiglia nel Biellese, trovando lavoro come operaio tessitore.

A ricordarlo in queste ore, l'ANPI Biella con un post sulla propria pagina Facebook: “Entrato a far parte del battaglione Bixio, 75^ Brigata Garibaldi Piero Maffei, ai primi di luglio del 1944, aveva partecipato con ardore e coraggio a tutto il ciclo operativo dell'unità partigiana. Ricordava ancora con lucidità i combattimenti nella conca di Oropa, avvenuti nel settembre-ottobre 1944 , che avevano visto i garibaldini del Bixio respingere i ripetuti attacchi nazifascisti. Fu anche presente a Santhià il 29 e 30 aprile 1945, riuscendo fortunosamente a mettersi in salvo, con altri compagni, durante l'attacco portato dai tedeschi della 5a divisione di montagna che costò la vita a 23 partigiani della 2^ e 75^ Brigate e a 24 civili. Dal Comitato provinciale biellese dell'ANPI sentite condoglianze alla famiglia”.

I funerali, affidati all'Impresa Funebre Oropa, hanno avuto luogo ieri, 4 gennaio, a Galfione, frazione di Occhieppo Superiore.