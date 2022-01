È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale avvenuto ieri sera, 4 gennaio, in viale Roma, a Biella. Per cause da accertare si è verificato un scontro tra un'auto e un ciclista di giovane età.

Ad avere la peggio, secondo le prime informazioni raccolte, proprio quest'ultimo, trasportato in ospedale dal personale sanitario del 118 in codice giallo. Non sono note al momento le sue condizioni di salute. Sul posto anche gli agenti di Polizia locale per i rilievi di rito.