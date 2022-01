Niente Carnevale di Cavaglià, salta per il secondo anno di fila

Salta il Carnevale Benefico di Cavaglià. A darne notizie gli stessi organizzatori sulle proprie pagine social: “Visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica, siamo tristi di annunciare che, per il secondo anno, non potrà aver luogo la tradizionale apertura del Carnevale Benefico di Cavaglià prevista per il 6 gennaio con la tanto attesa presentazione delle maschere Gianduja e Giacometta.Sperando in futuro di poter tornare a condividere l’allegria e la spensieratezza carnevalesca, auguriamo a tutti buone feste”.