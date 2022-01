"Progetto Nascita" dell'Ospedale ASLBI, esauriti gli orsetti di peluche grazie alla grande generosità dei biellesi

Si è conclusa nei giorni scorsi al Centro Commerciale Gli Orsi di Biella l’iniziativa "Accendi il Cuore", organizzata durante il mese di dicembre per supportare il "Progetto Nascita" dell'Ospedale di Biella. I biellesi hanno risposto con grande generosità all’iniziativa: i 600 orsetti di peluche che addobbavano l’albero di Natale allestito all’interno del Centro Commerciale infatti sono andati esauriti con anticipo. Una raccolta fondi che ha permesso di raccogliere 6.745 euro, cifra che andrà a contribuire al progetto per l’acquisto di un cardiotocografo da destinare al Blocco Parto del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale.

Il piano dell’ASLBI è finalizzato ad assicurare il massimo benessere materno e del feto durante il travaglio, incrementando ulteriormente gli standard di sicurezza e assistenza al momento della nascita. L’obiettivo è l’acquisizione di un cardiotocografo, dispositivo top di gamma utilizzato nei migliori punti nascita per misurare con un tracciato il battito del cuore del feto e registrare al contempo l'attività contrattile uterina. L’apparecchiatura consente di valutare come il feto risponde allo stress durante il travaglio e la sua capacità di riserva di ossigeno, a beneficio delle partorienti. Un sistema più performante rispetto ai dispositivi tradizionali e normalmente in uso. La raccolta fondi proseguirà nei prossimi mesi fino al raggiungimento del “traguardo”. Alla consegna dell’assegno simbolico da parte de Gli Orsi erano presenti il Direttore del Centro Commerciale Alessandro D’Angelico, la dottoressa Bianca Masturzo, Direttore Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Biella, e la Coordinatrice Michela Meconcelli.

«Siamo contenti e orgogliosi di collaborare con una realtà così importante come l’Asl di Biella – commenta D’Angelico – L’iniziativa natalizia "Accendi il Cuore" è andata oltre le aspettative: sono stati "adottati" tutti i 600 orsetti disponibili e il ricavato a favore del "Progetto Nascita" dell’Ospedale di Biella ha superato le nostre previsioni. Ringraziamo l’ASLBI per aver reso possibile questa iniziativa e ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito, con un piccolo gesto di solidarietà, a sostenere il progetto per l’acquisto di un cardiotocografo da destinare al reparto di Ginecologia e Ostetricia».

«Gli Orsi ha dato un contributo determinante all’avvio della raccolta fondi, con un primo risultato veramente importante e per il quale dobbiamo ringraziare la cittadinanza per la fiducia che ci è stata accordata – sottolinea Masturzo – Tramite questa iniziativa sarà possibile proseguire nel progetto per gestire al meglio la sicurezza durante il travaglio delle donne. Il cardiotocografo che vorremmo acquistare è una macchina innovativa perché consente di gestire e intervenire nel migliore dei modi durante il travaglio». Alla Direzione de Gli Orsi va il ringraziamento dell’ASLBI per la preziosa e continuativa collaborazione nell’appoggiare iniziative di carattere benefico e sociale a beneficio del territorio.

Il "Progetto Nascita" prosegue ed è ancora possibile contribuire: IBAN ASLBI: IT13C0608510316000008000088 CAUSALE: "Progetto Nascita" per il reparto di Ostetricia e Ginecologia. Indicare nella causale anche cognome e nome, codice fiscale e indirizzo email. Nel 2021 il numero dei parti all’Ospedale di Biella si è assestato sui dati dell’anno precedente, con 782 nascite rispetto alle 787 del 2020. Un trend in controtendenza rispetto ad altri territori regionali e che ha avuto un incremento nella seconda metà dello scorso anno.

Fino al 15 giugno le nascite erano state 337, nel periodo successivo (Masturzo ha preso servizio nel Dipartimento Materno Infantile a Direzione Universitaria del professor Paolo Manzoni il 16 giugno) fino al 31 dicembre sono state 445. «Sono arrivata a Biella a metà giugno e ho trovato una squadra molto affiatata e con un’alta professionalità – afferma Masturzo – Grazie alla sinergia e alla grande intesa che si è creata con la Coordinatrice del personale ostetrico, Michela Meconcelli, abbiamo messo in piedi diversi servizi per le donne. Ginecologi, ostetriche e operatrici sanitarie con armonia stanno lavorando per raggiungere obiettivi sempre più ambizioni e innovativi. Una grande squadra al servizio delle donne».

«In un territorio che ha visto un calo demografico importante negli ultimi anni, nel 2021 siamo riusciti praticamente a confermare il numero di parti rispetto al 2020 – sottolinea – Un dato in controtendenza rispetto a molte realtà ostetriche in ambito regionale. Questo è frutto di grande professionalità e grande armonia che si è venuto a creare tra gli operatori del reparto, a tutti i livelli». Il reparto può già contare su due nuove figure professionali, una proveniente dalla Spagna e una da Torino, alle quali se ne aggiungerà un’altra nelle prossime settimane. Inoltre verrà promosso un concorso per quattro nuove ostetriche. «Si respira un clima di grande fiducia nel nostro centro nascite – sottolinea la primaria – È il risultato di un impegno quotidiano di tutte le persone coinvolte nelle attività, e sono tante, che svolgiamo nonostante le difficoltà dovute al Covid».