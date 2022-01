Ospedale, Asl Biella: ricoveri in crescita per Covid ma stabile la terapia intensiva

I dati sono in evoluzione continua, ma il reparto di terapia intensiva che più spaventa rimane stabile.

A questa mattina, secondo i numeri forniti da Asl Biella, i pazienti ricoverati erano 99. Di questi, 3 si trovano in terapia intensiva, 29 in terapia semintensiva e 67 in media-bassa intensità. Il 72% dei ricoverati risulta non vaccinato.

Gli ingressi nelle ultime 24 ore si fermano a 9, contro le 6 dimissioni.

Procede spedita la macchina vaccinale: a oggi sono 126.284 prime dosi (79,65% su popolazione in età vaccinabile residente al 31-12-2019), 117.754 seconde dosi (74,14% su popolazione residente in età vaccinabile) e 47.556 dosi aggiuntive (29,22% su popolazione residente in età vaccinabile).