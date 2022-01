Positivi al Covid? Ecco come trattare i rifiuti

“Vista l'emergenza ancora in atto, e purtroppo l'aumentare dei casi anche in Piemonte, rivolgo a tutti questa informazione utile sullo smaltimento rifiuti”. A scriverlo, in queste ore, il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social.

“Attenzione devono porre le persone in isolamento domiciliare perché risultate positive al coronavirus – si legge - in questo caso i rifiuti non devono essere differenziati, vanno chiusi con due o tre sacchetti resistenti. Se non si è positivi, la raccolta differenziata può continuare come sempre, usando però l’accortezza, se si è raffreddati, di smaltire i fazzoletti di carta nella raccolta indifferenziata”.