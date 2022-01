Da Cigolini saldi fino al 40% su tutti i brand - VIDEO

Un'ampia scelta di borse, sciarpe, foulard, portafogli e cinture dei brand più richiesti e importanti in saldo fino al 40% è quello che troverai da domani, mercoledì 5 gennaio, da Cigolini in via San Filippo 7 a Biella.

Per i saldi invernali 2022 Cigolini ti propone sconti su tutti i prestigiosi brand trattati come Liu Jo, Love Moschino, Orciani Donna, Alviero Martini Prima Classe e Borbonese.

Da un secolo e quattro generazioni della stessa famiglia, Cigolini è un negozio di accessori moda che porta avanti una realtà fatta di brand, qualità, serietà ed attenzione verso il cliente, sempre in ottica di evoluzione di tempo e mode.

Cigolini, aperto anche domenica 9 gennaio , è anche shop line al link cigoliniborse-biella.it (tel. 01529155; whatsapp 3351809519).