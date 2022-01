Su Nuraghe rinvia la consegna degli assegni di studio ai figli meritevoli

Da circa mezzo secolo, fin dalla sua fondazione, il Circolo Culturale Sardo di Biella inaugura le attività del nuovo anno con al centro i bambini premiando i loro meriti scolasti. Per questa attività in calendario giovedì 6 gennaio 2022 – da sempre fortemente sentita e partecipata - una apposita commissione esaminatrice si riunisce nei giorni delle feste di fine anno per poter procedere alla proclamazione degli studenti meritevoli, consegnando loro il meritato assegno di studio unitamente a libri, altri doni e alle immancabili calze distribuite anche a tutti i bambini presenti.

Un momento di festa che lo scorso anno era stata già differito al mese di settembre e che, quest’anno, viene di nuovo rinviato in via precauzionale, accogliendo le indicazioni della commissione esaminatrice (formata dalla prof. Anna Taberlet Puddu, dalla maestra Elena Garella e presieduta dal prof. Roberto Perinu), che ha ritenuto opportuno sospendere fino a data posteriore il prossimo 31 di marzo 2022 la cerimonia della consegna delle borse di studio.

Cautela e obbligata precauzione, in cui si mescolano paura, restrizioni e conseguenti esclusioni, che pregiudicano fortemente l’attività sociale; temi che verranno debitamente ponderati nel prossimo Consiglio direttivo di Su Nuraghe per decidere possibili nuove rimodulazioni del programma annuale delle attività, in ottemperanza all’inevitabile accoglimento delle sempre più stringenti disposizioni dell’autorità centrale e periferica.