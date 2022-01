Giovedì 6 gennaio la Pro Loco di Trivero, nell’ambito delle manifestazioni promosse per le festività di Natale, ha in programma la distribuzione d'asporto di polenta concia, a partire dalle 11, in Piazza XXV Aprile in località Ponzone di Valdilana.

È fortemente consigliata la prenotazione ai numeri 347.2203774 e 333.2230784 o info@prolocotrivero.it. Saranno rispettate le norme anti-Covid.