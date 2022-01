Dehors Covid, c'è la proroga fino al 31 marzo

A inizio dicembre c'era il punto interrogativo, alla domanda che cosa sarebbe accaduto dei dehors Covid, ovvero quelle porzioni di occupazione di terreno cedute alle attività in occasione dell'emergenza. Con l'acuirsi della epidemia il Governo ha di nuovo deciso per una nuova proroga.

"La norma riguarda l'occupazione del suolo pubblico sia di ristoranti, che di bar e di ambulanti - spiega l'assessore al Commercio di Biella Barbara Greggio - . Quella data per far fronte all'emergenza ad attività che magari non ce l'avevano".

Nel capoluogo sono in tutto 137 le attività che hanno richiesto il dehors per l'emergenza.