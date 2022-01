Rinvenuto il cadavere di un uomo nei campi del Novarese

È stato rinvenuto ieri da un passante in un fosso nei campi Borgo Ticino, in località Campagnola, il cadavere di un uomo di 64 anni, nei pressi dell’orto che amava coltivare nel tempo libero.

L’uomo, residente a Paruzzaro, si era allontanato dalla casa di alcuni parenti dopo pranzo proprio per recarsi al suo campo senza però ritornare a casa. Non appena dato l’allarme, sul posto si sono recati i Carabinieri ed un equipaggio del 118 a cui non è restato altro da fare che constatare il decesso.

L’ipotesi più accreditata delle cause del decesso, al momento, è quella del malore, forse un infarto.