Vigliano, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo

Incidente stradale nella serata di ieri, 3 gennaio, in via Lungo Cervo a Vigliano Biellese. Per cause ancora da accertare un automobilista ha perso il controllo del suo mezzo e ha centrato in pieno un palo, inclinandolo vistosamente. Fortunatamente il 61enne non avrebbe riportato conseguenze gravi.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche la Polizia locale e i Vigili del Fuoco. Il tratto di strada interessato dal sinistro autonomo è stato transennato e chiuso al traffico, fino alla messa in sicurezza del palo.