Passeggeri ubriachi litigano tra loro e insultano capotreno, Carabinieri in stazione e convoglio in grande ritardo

Stavano litigando a bordo del treno in transito da Cossato, una coppia di passeggeri in evidente stato di ebbrezza alcolica, al punto che pure il capotreno, intervenuto per farli calmare, è stato pesantemente insultato dai due, tanto da trovarsi costretto a far fermare il convoglio e a richiedere l’intervento del 112.

Dalla centrale operativa dei Carabinieri di Biella sono state immediatamente inviate due autoradio della Compagnia di Cossato. I militari, dopo non poche difficoltà, sono riusciti a far scendere i due soggetti ed a consentire che il convoglio potesse riprendere la corsa, dopo aver accumulato un ritardo di oltre 35 minuti.

Ai due giovani, entrambi trentenni e residenti a Biella, sono stati contestati i reati di minaccia al pubblico ufficiale e di interruzione di pubblico servizio. Dal Comando di via Marconi partirà un dettagliato resoconto dell’accaduto diretto alla Procura della Repubblica di Biella.