Logo Europol usato dai malviventi per una truffa anche in Italia

L'Europol, in prima fila nella lotta al cybercrime, ha sottolineato che le mail o i messaggi sui social network sono scritti in diverse lingue e citano gli organi direttivi. Nel testo della lettera allegata alla mail si comunica alla potenziale vittima che è in corso un procedimento penale e la si invita a contattare l’indirizzo di posta specificato. E’ una truffa per ricattare gli utenti chiedendo loro il pagamento di somme di denaro per “chiudere” la pratica e per rubare i suoi dati sensibili.