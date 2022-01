A Viverone mettono i cartelli per la panchina gigante. Ma dopo 5 ore finiscono nel mirino dei vandali

Sono 5 le ore di vita che il cartello segnaletico con le indicazioni per raggiungere la Big Bench (panchina gigante) di Viverone ha avuto a disposizione prima di essere piegato in 2, probabilmente da un vandalo. Installata il 31 dicembre 2021 alle 15, l’indicazione è stata ritrovata compromessa già alle 20 di sera. Per la sostituzione occorrerà aspettare che l’associazione che l’ha creato torni in attività.

Non solo atti vandalici, i promotori segnalano anche la prosecuzione di alcuni classici comportamenti che spesso i turisti mettono in atto, per esempio lasciare immondizia in giro o non raccogliere gli escrementi del proprio cane: “Purtroppo non c’è molto da fare – confessa Paolo Zanboni, consigliere del comune di Viverone – compreremo dei cestini per i rifiuti e metteremo a disposizione dei visitatori i sacchetti per i cani, sperando di arginare il problema”.