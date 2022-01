Valdilana, ultima settimana per visitare il presepe gigante di Marchetto FOTO

Manca meno di una settimana alla chiusura della 34esima edizione del presepe di Marchetto: domenica 9 gennaio sarà l’ultimo giorno in cui poter camminare tra le 150 figure a grandezza naturale che popolano il centro storico di Mosso. Sviluppato su un percorso di 1000 metri, il presepe gigante di Marchetto porta in scena la Natività in un contesto rurale e tradizionale, circondandola di scene tratte dalla quotidianità, dai commerci e dagli antichi mestieri.

Visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 22, l’installazione offre un suggestivo spettacolo nel caso si scelga la fascia serale. Per maggiori informazioni chiamare Luisella al 334.6142971 oppure http://www.presepegigantemarchetto.it/wordpress/.