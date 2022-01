Pan e Vin in formato ridotto a Valdengo, sì al pranzo ma salta la visita dei Re Magi insieme al Falò

Il Gruppo Amici Sportivi di Valdengo e l’Associazione Monastieresi e Meolesi Biellesi ripropongono, dopo la pausa forzata di quest’anno, il pranzo del “Pan e Vin” del 6 gennaio, anche se in forma ridotta.

Non ci sarà, invece, la classica visita dei Re Magi nel prato del centro sportivo e il grande falò propiziatorio al canto della nenia del Pan e Vin. In partenza alle 12:30, presso la sede di via Libertà 30 a Valdengo, il pranzo propone un menù variegato passando da soppressa e cotechino a insalata e tomini come antipasti; i primi piatti saranno invece pennette con gamberetti e zucchine o gnocchi allo speck e, come secondo unico, un filetto di maiale alla senape con patate al forno. Concluderanno il pasto, oltre alle classiche pietanze come formaggio e frutta, la pinza e il vin brulè.

La pinza è prenotabile da asporto e potrà essere ritirata in mattinata dalle 10 alle 13. Per prenotarsi, fino ad esaurimento posti, chiamare Bruno Monteferrario al numero 015.881741, Bruno Prete al 349.1543393 o Maurizio Botta allo 015.882159. Green pass obbligatorio.