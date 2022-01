Depressione: la Psicoterapia Online Potrebbe Essere il Rimedio Più Efficac

https://unsplash.com/photos/vXymirxr5ac

Secondo i dati Istat, in Italia prima della pandemia erano quasi tre milioni le persone che soffrivano di disturbi depressivi gravi, centomila solo nella nostra regione secondo questo studio del 2020 .

Un problema che non può che essersi acuito durante l’emergenza Covid-19, che ha avuto l’effetto di aumentare l’isolamento e il senso di insicurezza delle persone, causando nuovi casi e esacerbando quelli già esistenti.

Uno dei trattamenti più efficaci contro la depressione è la psicoterapia. Durante i mesi della pandemia, psicologi, psichiatri e psicoterapeuti si sono organizzati per fornire un servizio di supporto psicologico online a chi ne ha bisogno, per aggirare il problema del distanziamento sociale e non dover interrompere il servizio. Questa soluzione non è stata accantonata con il parziale allentamento delle restrizioni, anzi, sembra proprio che questa modalità di intervento psicologico sia destinata a restare e diffondersi ulteriormente.

Oggigiorno sono tante le piattaforme di psicoterapia online come Serenis che permettono a chiunque ne senta la necessità di mettersi in contatto da remoto con figure professionali per ottenere supporto psicologico mirato per diversi tipi di problematiche, dalla depressione ai disturbi legati all’ansia o a circostanze particolari della vita quali un lutto o un trauma.

Psicoterapia Online: Come Funziona?

Proprio come nella psicoterapia faccia a faccia, la consulenza psicologica online si basa su sedute condotte regolarmente con un professionista, con l’unica differenza che queste avvengono da remoto, per esempio usando il proprio computer, tablet o smartphone con una connessione a Internet.

Di solito si cerca di ricreare il più possibile l’esperienza “di persona”, usando video e microfono. In questo modo, il terapeuta ha a disposizione non solo le informazioni comunicate verbalmente dal paziente, ma anche quelle veicolate dalla voce, dall’espressione e dal linguaggio del corpo.

Esistono però anche servizi di terapia online che si basano sull’uso di app, messaggi o e-mail, nel caso non sia possibile effettuare videochiamate.

I Benefici e l’Efficacia della Psicoterapia Online

Affrontare un percorso di supporto psicologico online offre indubbi benefici dal punto di vista pratico: non è più necessario recarsi di persona in uno studio, è possibile mettersi in contatto con il proprio terapeuta da qualsiasi luogo, posto che esso offra sufficienti tranquillità e privacy. Si tagliano così tempi e costi per gli spostamenti. Inoltre, non essendoci limitazioni geografiche, è possibile ottenere la consulenza dello specialista più adatto ai problemi specifici dell’individuo, che potrebbe vivere in un’altra regione o addirittura in un altro paese.

Non solo pratica e flessibile, la consulenza psicologica online si rivela essere anche efficace, almeno quanto quella affrontata in presenza. Lo dimostrano numerosi studi, uno dei quali, condotto dall’Università di Zurigo, ha osservato come nel trattamento della depressione gli incontri con lo psicologo online abbiano dato risultati addirittura migliori rispetto a quelli tradizionali. Le ragioni di questa sorprendente scoperta sono ancora oggetto d’indagine, ma una delle ipotesi è che le sedute online tendono ad aumentare il senso di responsabilità del paziente, che facendo meno affidamento sul terapeuta e più su se stesso, percepisce più come proprie conquiste i progressi e miglioramenti ottenuti.