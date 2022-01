Maggia a Seab: "Chiedo chiarimenti sulla fatturazione"

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione e una conseguente richiesta di chiarimenti a Seab da parte del sindaco di Gaglianico Paolo Maggia, che riguarda la fatturazione TARIP 2020 e 2021.

"Con la presente desidero segnalare a codesta S.E.A,B. S.p.A. il problema che si sta riversando in questi giorni presso gli sportelli di questo Comune, presumibilmente generato da una gestione non ottimale della fatturazione della TARIP da parte di codesta Società. Con mio vivo sconcerto e notevole preoccupazione, ho assistito alla processione di diversi cittadini che, letteralmente infuriati, si sono presentati presso l’Ufficio Tributi comunale esibendo la fattura TARIP ricevuta il 31/12/2021 da codesta S.E.A.B. Sp.A., relativa al saldo 2020 ed all’acconto 2021, recante l’evidente incongruenza della scadenza del pagamento nella stessa data del 31/12/2021.

Inoltre, numerosi contribuenti non hanno ancora ricevuto la stessa fatturazione che, prevedibilmente, giungerà posteriormente alla data di scadenza di pagamento. Con grande rammarico, si evidenzia che analoga situazione si è già verificata in precedenti richieste di pagamento e, evidentemente, gli errori del passato non sono serviti a migliorare né il servizio né il corretto rapporto con il cittadino.

Segnalo l’increscioso problema affinchè codesta Società possa porre in essere le misure correttive per le eventuali richieste di pagamento ancora in corso di spedizione e, nel contempo, chiedo che venga fatta piena luce su quanto accaduto al fine di evitare che simili episodi si possano ripetere nel futuro, in quanto li reputo lesivi dell’immagine non solo di codesta Società, ma anche del Comune che rappresento ed amministro. Chiedo infine che sia trasmessa una comunicazione ufficiale da parte di codesta Società ai contribuenti al fine di chiarire l’esatta data di scadenza dei pagamenti, proponendo il termine del 28/02/2022. Ringrazio per l’attenzione e resto in attesa di cortese riscontro, distinti saluti".