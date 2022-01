Iris, bilancio previsionale 2022/2024, svolta e riorganizzazione le parole chiavi

Il bilancio di previsione 2022-2024, presentato in pubblica assemblea a Gaglianico il 22.12.2021, tiene conto della riorganizzazione generale approvata all’unanimità dall’Assemblea dei Sindaci il 13.10.2021.

A Novembre/dicembre i Consigli dei vari Comuni e quelli delle due Unioni hanno poi preso atto con nuove deliberazioni ed apportato una modifica statutaria. Il 2022 si apre pertanto con una nuova parola chiave SVOLTA (potenziamento sedi territoriali, nuove tariffe ridotte concernenti i servizi essenziali…).

Anche la comunicazione sui social e sul sito (nuova impostazione da fine gennaio 2022) verrà potenziata per comunicare meglio tutto l’enorme lavoro che si sta facendo. Le assemblee saranno itineranti

Il Covid non ci ha fermati, anzi è stato uno stimolo per valutare problematiche e ipotizzare nuove soluzioni. Su una virtuale linea del tempo possiamo così individuare: un Consorzio Ante Covid e un Consorzio post Covid rinnovato nel suo modo di essere ed agire che cerca di adattare il suo modus operandi alle nuove necessità del territorio. Obiettivo fondamentale sarà quello di potenziare la GOVERNANCE GENERALE : DIALOGO COSTANTE con la Città di Biella, il Cissabo, l’ASL ed altri Enti (Fondazione CRB, C.R.I. 3 settore ….) al fine di proseguire un iter proficuo e ancora più approfondito per il futuro della governance generale. Fondamentale è arrivare in futuro, ragionando insieme al Cissabo, all’unificazione/omogeneità della gestione dei servizi socio-assistenziali sul territorio Biellese, pur nella diversità dei due territori.

“Un grande lavoro, quello portato avanti nel 2021-afferma Mariella Biollino- un lavoro fatto di raccordi stretti tra area direzionale, coordinamento aree territoriali, uffici, ragioneria, operatori tutti in un interscambio continuo. Un lavoro non certo completato, anzi (e non vorrei spaventare) siamo all’anno 0 della SVOLTA IRIS. Una svolta importante che dovrà andare avanti e consolidarsi nel prossimo triennio per arrivare a una visione integrata e omogenea dei servizi sociali nel Biellese, un territorio piccolo, pari a un quartiere di Torino, che deve sempre più dialogare attivando una rete forte, una vera governance territoriale, con Città di Biella, Cissabo, ASL, Fondazione CRB, Terzo Settore e tutti gli altri attori del territorio. Ci attendono giorni intensi, nella speranza della fine della pandemia, con indispensabili cambiamenti : non lasciarsi mai immobilizzare dall’”abbiamo sempre fatto cosi’”, mai far vincere il pessimismo, lottare per portare avanti innovazione e riorganizzazione. Chiedo scusa alla Direzione e a tutti i dipendenti Iris se, insieme al CDA, ho spinto un po’ sull’acceleratore, in un periodo difficile come questo…ma il momento era quello giusto. Ora, con rinnovato vigore ed impegno andiamo avanti tutti insieme, evidenziando criticità e positività, ma non fermiamoci! Obiettivo dei servizi oggi: non solo erogare interventi, ma anche promuovere una società e un territorio che siano sostenibili, perseguendo etica e legalità, rispetto per le diversità, creando una società inclusiva, dove il “ben-essere”, inteso come lo stare bene con gli altri e in mezzo agli altri diventi l’obiettivo più importante. Daremo anche largo spazio alla famiglia e ai giovani con il progetto spaf attraverso anche gli STATI GENERALI . Faccio mia una citazione di Papa Giovanni Paolo II “Il futuro inizia oggi, non domani.”