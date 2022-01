Gli Orsi rinnova la certificazione Sgs ottenuta nel 2021

Gli Orsi ha confermato, con l’ultimo controllo dell’anno, la certificazione l’SGS Hygiene Monitored and Disinfection Assessment Mark, ottenuta all’inizio del 2021, rassicurando i clienti e i visitatori sull'impegno del centro commerciale verso la salute e la prevenzione. Anche l’ultima ispezione in loco ha infatti confermato che gli attuali processi di igiene e sicurezza del centro commerciale sono correttamente implementati, come raccomandato dalle norme dell'OMS e delle autorità sanitarie pubbliche locali.

Il centro commerciale Gli Orsi continua a garantire la salute e il benessere dei visitatori, dei locatari e dei fornitori verificando periodicamente la conformità degli attuali processi di igiene e pulizia in collaborazione con SGS, azienda di eccellenza mondiale nel controllo, verifica, analisi e certificazione.