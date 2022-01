Ferrovie, partita la chiusura di tutti i passaggi a livello biellesi

Con la firma del protocollo d'intesa tra Rete Ferroviaria Italiana, Provincia di Biella ed i comuni biellesi interessati dal passaggio delle linee ferroviarie Biella-Santhià e Biella-Novara, è ufficialmente partita l'operazione di soppressione di tutti i passaggi a livello del territorio e di realizzazione della viabilità funzionale a tale soppressione.

Il protocollo è stato sottoscritto lo scorso 14 dicembre, giorno che il presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo, ha definito storico: “La chiusura dei passaggi a livello comporterà collegamenti più veloci agli altri territori grazie al risparmio di tempo dei treni, che eviteranno di decelerare prima di ogni passaggio per poi riaccelerare, e grazie al fatto che un passaggio a livello chiuso non si può guastare. La soppressione garantisce inoltre una maggiore sicurezza per passeggeri ed automobilisti”.

Nel breve periodo chiuderanno i passaggi a livello che non necessitano di opere, mentre i tempi sono lunghi per quello che richiedono interventi importanti. “Nel primo caso – spiega Ramella Pralungo – il protocollo prevede 30 giorni dal 15 dicembre. Mentre per quelli che comportano opere di anni, necessarie per andare dall'altra parte della strada, sempre dal 15 dicembre è partita la progettazione di RFI”.

Il presidente della Provincia ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a quella che definisce una grandissima operazione: “Che non sarebbe riuscita senza i sindaci del territorio a cui va la mia gratitudine. Senza la Regione con l'assessore Marco Gabusi, il consigliere biellese Michele Mosca ed i funzionari. E l'Unione Industriale Biellese che ha fatto la sua parte per aiutare la Provincia a tirare le fila”.

Una grandissima operazione che, sul territorio, ha avuto anche oppositori. “Faccio il sindaco – afferma Ramella Pralungo – e so bene che, quando cambi abitudini di un territorio, nell'immediato ci sono sempre preoccupazioni. I sindaci hanno ragionato e fatto proposte che RFI ha accolto. Le opere sono state concordate con le amministrazioni comunali sia nella bozza di protocollo che, poi, nei progetti esecutivi su cui RFI inizierà a lavorare”.